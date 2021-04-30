KİLİS'TE KISITLAMADA SIKI DENETİM - Son Dakika

KİLİS'te, tam kapanma sürecinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Tam kapanmanın ilk gününde kentte polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler kentin özellikle işlek bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların muafiyet kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi. Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Kilis il jandarma komutanı Ersin Aslan da denetimlere katılarak sokağa çıkma yasağından muaf esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe uyarılarında bulundu..