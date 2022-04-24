Son Dakika | Çıkan yangında klima motoru böyle patladı - Son Dakika
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Son Dakika | Çıkan yangında klima motoru böyle patladı

24.04.2022 19:04

Son dakika haberler... Çıkan yangında klima motoru böyle patladı Kilis'te klima motorunun patlaması nedeniyle çıkan yangın korkuttu.

Çıkan yangında klima motoru böyle patladı

KİLİS - Kilis'te klima motorunun patlaması nedeniyle çıkan yangın korkuttu. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında itfaiye, doğalgaz, sağlık ve polisler ekipleri olay yerine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yabancı uyruklu Ebu Cemil'e ait Hasan Kamil Demirbaş Mahallesi Ahmet Bey Sokak 99 Sayılı ikametin 3'üncü katında klimanın motoru patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, doğalgaz, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. İkametin doğalgazı kesilirken çevrede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Son Dakika | Çıkan yangında klima motoru böyle patladı
Son Dakika | Çıkan yangında klima motoru böyle patladı
Son Dakika | Çıkan yangında klima motoru böyle patladı
Son Dakika | Çıkan yangında klima motoru böyle patladı
Son Dakika | Çıkan yangında klima motoru böyle patladı
Son Dakika | Çıkan yangında klima motoru böyle patladı
Son Dakika | Çıkan yangında klima motoru böyle patladı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çıkan yangında klima motoru böyle patladı - Son Dakika


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