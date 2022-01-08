Üye Girişi
Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

08.01.2022 17:04
Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Ekrem Çetin Mahallesi Yüksel Sokak'ta husumetli komşu aileler arasında çıkan tartışma, pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda Nevzat S. silahla, Nesibe S. ise darp neticesi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli R.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Polis, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan'daki olaylara ilişkin temkinli konuştu: Karışık bilgiler var, biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan'daki olaylara ilişkin temkinli konuştu: Karışık bilgiler var, biraz beklememiz lazım         
17:06
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!         
14:11
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28

Son Dakika Haberleri
16:58 Mısır'da yolcu otobüsü minibüse çarptı: 16 ölü, 18 yaralı
16:57 AK Parti seçmenine küfürler savuran Göçmez, adli kontrolle serbest bırakıldı
16:57 Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
16:23 Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi
16:22 Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 17:27:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement