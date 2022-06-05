Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

05.06.2022 22:04

Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı Kilis'te aralarında husumet bulunan komşular arasındaki silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te aralarında husumet bulunan komşular arasındaki silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Helvcıoğlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 komşunun fertleri bina girişinde karşılaştı. İki grubun arasındaki tartışmanın alevlenmesi üzerine silahlı ve bıçaklı kavgada İ.M.(İbrahim Mülayım) ile T.M.(Turan Mülayım) yaraladı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis hastane çevre ile olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alınarak, soruşturmaya başladı.

Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kilis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşular arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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