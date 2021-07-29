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Kilis'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi - Son Dakika

Kilis'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

29.07.2021 18:27

Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasında çıkan ve 2.5 saat sonra kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden kontrolden çıktı.

Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasında çıkan ve 2.5 saat sonra kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden kontrolden çıktı.

Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasında saat 14.00 sıralarında başlayan ve saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınan yangın, çıkan rüzgarın da etkisiyle yeniden yayılmaya başladı. Rüzgar nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevleri söndürme çalışmalarına Kilis'in yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki orman ekipleri ve belediyelere bağlı itfaiye ekipleri ile vatandaşlar ve Mehmetçik de destek veriyor.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Kilis'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Kilis'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Kilis'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Kilis'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

Yangın, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kilis'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi - Son Dakika


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