Kilis'te konut satışı arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kilis'te konut satışı arttı - Son Dakika Ekonomi

Kilis'te konut satışı arttı

7 saat önce

Kilis'te 2019 yılında 2 bin 673 adet konut satılırken, 2019 yılı Aralık ayında ise 442 konut satışı yapıldı.

Kilis'te konut satışı arttı, System.String[]

Kilis'te 2019 yılında 2 bin 673 adet konut satılırken, 2019 yılı Aralık ayında ise 442 konut satışı yapıldı.


Kilis'te bir önceki yıla göre konut satışları arttı. 2018 yılında satışı yapılan konut sayısı 2 bin 368 iken 2019 yılında toplam 2 bin 673 konut satıldı. Kilis, 2019 yılında satılan konut sayısı bakımından tüm iller içinde 68. sırada yer aldı. Türkiye genelinde 2019 yılında satışı yapılan konutun yüzde 0,2'si kadar paya sahip oldu. 2019'da Kilis'te gerçekleşen konut satışının bin 50'si ilk satış, bin 623'ü ikinci el satış ve 414'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. - KİLİS

Aralık, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek
ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:24:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te konut satışı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]