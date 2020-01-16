Kilis'te konut satışı arttı

Kilis'te 2019 yılında 2 bin 673 adet konut satılırken, 2019 yılı Aralık ayında ise 442 konut satışı yapıldı.



Kilis'te bir önceki yıla göre konut satışları arttı. 2018 yılında satışı yapılan konut sayısı 2 bin 368 iken 2019 yılında toplam 2 bin 673 konut satıldı. Kilis, 2019 yılında satılan konut sayısı bakımından tüm iller içinde 68. sırada yer aldı. Türkiye genelinde 2019 yılında satışı yapılan konutun yüzde 0,2'si kadar paya sahip oldu. 2019'da Kilis'te gerçekleşen konut satışının bin 50'si ilk satış, bin 623'ü ikinci el satış ve 414'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. - KİLİS