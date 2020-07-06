Kilis'te korana vakalarının artışı sürüyor - Son Dakika

Kilis'te korana vakalarının artışı sürüyor

- Kilis'te korana vakalarının artışı sürüyor Kilis'te, son günlerde yükselen korona virüs vakalarının yükselişinin sürdüğü kentte vatandaşların tedbir almamaları dikkat çekiyor.

- Kilis'te korana vakalarının artışı sürüyor

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KİLİS - Kilis'te, son günlerde yükselen korona virüs vakalarının yükselişinin sürdüğü kentte vatandaşların tedbir almamaları dikkat çekiyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan korona vakası, 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz itibariyle ise 450'ye, 6 Temmuz itibariyle 492'ye yükseldi. Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 115 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün itibariyle 68 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 47 kişi KYK yurdunda karantinada, 3 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 2 kişi de hayatını kaybetti. 372 kişide tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.

Suriye, Kilis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te korana vakalarının artışı sürüyor - Son Dakika
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