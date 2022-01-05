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Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

05.01.2022 09:51
Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Kilis'te bir evde çıkan tüm binayı saran dumandan evlerinde mahsur kalan 15 kişi itfaiye tarafından itfaiye aracı merdiveni ile kurtarılırken, 2'si itfaiyeci 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te bir evde çıkan tüm binayı saran dumandan evlerinde mahsur kalan 15 kişi itfaiye tarafından itfaiye aracı merdiveni ile kurtarılırken, 2'si itfaiyeci 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Necmettin Erbakan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir evin en üst katında sabah saatlerinde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle dumanlar tüm binası kapladı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından bina tahsile edildi. Evlerinin balkonlarında mahsur kalan vatandaşlar, İtfaiye aracının merdiveni ile 15 kişi aşağıya indirildi. 2'si itfaiyeci 7 kişi dumandan etkilenerek, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye Müdürü Zekeriya Kurtoğlu, sabah saatlerinden itibaren çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 15 kişiyi kurtardıklarını ifade ederek, "2 itfaiye personeli dumandan zehirlendi. Bazı vatandaşlarda dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Elektrik kontağından yangının çıktığını tahmin ediyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - KİLİS

Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

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İtfaiye, Yangın, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te korkutan yangında 15 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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