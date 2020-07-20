Kilis'te korona vakalarının yükselişi sürüyor - Son Dakika

Kilis'te korona vakalarının yükselişi sürüyor

Kilis'te korona vakalarının yükselişi sürüyor Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te artan korona virüs vakaları nedeniyle 209 kişi tedavi görüyor.

Kilis'te korona vakalarının yükselişi sürüyor

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KİLİS - Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te artan korona virüs vakaları nedeniyle 209 kişi tedavi görüyor.

Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanırken, 23 Haziran tarihinde 348 olan vaka sayısı, 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle ise 646'ya 20 Temmuz itibariyle 700'e yükseldi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 209 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün 120 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 89 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 4 kişi ise hayatını kaybetti. 482 kişi de tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.

Suriye, Kilis, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kilis'te korona vakalarının yükselişi sürüyor - Son Dakika
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