Kilis'te korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Kilis'te korona virüs denetimleri sürüyor

Doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te sürücülerin ateşini ölçen ekipler maskesiz dolaşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor

KİLİS - Çevresi büyük şehirlerle çevrili olması nedeniyle doğal karantinada bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Sürücülerin ateşini ölçen ekipler, maskesiz dolaşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kilis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada sosyal mesafe kuralına riayet edilip edilmediğini denetlerken, oluşturulan uygulama noktalarında sürücülerin vücut ısıları ölçülüyor. Maskesiz gezilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, polis otolarından ise Türkçe ve Arapça anons yaparak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteniyor.