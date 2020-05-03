Kilis'te korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Kilis'te korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti

KİLİS - Kilis'te, 72 yaşında korona virüs hastalığına yenik düşen Selim Başaran'ın cenazesi memleketine gönderildi.

Kilis'te uzun yıllar, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi, Müzik öğretmenliği ile okullarda idarecilik yapan Selim Başaran korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kilisliler tarafından çok sevilen Selim Başaran, Kilis Musiki Cemiyetinde çeşitli konserlerde görev yapmıştı. 1 ay önce ziyarete gelen yakınlarından bulaşan korona virüs nedeniyle hastanede yatıyordu. Kilis'te korona virüsten ölen ilk kişi Selim Başaran oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Başaran'ın cenazesi defin edilmek üzere Osmaniye'ye gönderildi.