Son Dakika › Sağlık › Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika
Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu
26 dakika önce
Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu Yakalandığı korona virüs rahatsızlığı nedeniyle Kilis'te tedavi gören Mehmet Kopan doktor ve hemşirelerin alkışları arasında taburcu oldu.
Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu
KİLİS - Yakalandığı korona virüs rahatsızlığı nedeniyle Kilis'te tedavi gören Mehmet Kopan doktor ve hemşirelerin alkışları arasında taburcu oldu.
Umre'den geldikten sonra korona virüs olduğu belirlenen 65 yaşındaki Mehmet Kopan hastalığı yenerek hastaneden taburcu oldu.
Taburcu olan Kopan'ı Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hemşireler alkışlarla uğurladı. Kopan, hastane çalışanlara teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:24 Kaynak: İHA
Son Dakika Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız