Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi - Son Dakika

- Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi

KİLİS - Kilis'te korona virüs vaka sayısı 6 bin 590'a, ölenlerin sayısı 116'a çıktı. Artan vakalar üzerine ise kent genelinde denetim ve uygulamalar sıklaştırıldı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Kilis Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. Kilis Valiliği tarafından kent merkezine sigara içilmemesi yönünde pankartlar asıldı. Kilis Valiliği kentin bazı caddelerinde, bulvarlarında, ATM önlerinde sigara içmeyi yasakladı. Korona virüsten ölenlerin sayısının 116'ya yükseldiği kentte, Kilis Devlet Hastanesinde 244 kişi tedavi görürken,26 kişi yoğun bakımda, 4 kişinin de entübe olduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama kayıtları inceleniyor.

Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Kilis'te 6 bin 590 vaka sayısına ulaşılırken, 26 kişinin yoğun bakımda ve 4 kişinin de entübe olduğu bildirildi.