Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi - Son Dakika

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi

29.11.2020 14:51

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi Kilis'te korona virüs vaka sayısı 8 bin 906'ya, ölenlerin sayısı 164'e çıktı.

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi

KİLİS - Kilis'te korona virüs vaka sayısı 8 bin 906'ya, ölenlerin sayısı 164'e çıktı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı.

Kilis Valiliği kent genelinde bir dizi karar aldı. Kentin bazı caddelerinde, bulvarlarında, ATM önlerinde sigara içmeyi yasakladı. Korona virüsten ölenlerin sayısının 164'e yükseldiği kentte Kilis Devlet Hastanesinde 301 kişi tedavi görürken, 33 kişinin yoğun bakımda, 11 kişinin de entübe olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda denetim yapıyor. Güvenlik güçleri, araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Kilis'te 8 bin 906 vaka sayısına ulaşılırken, 33 kişinin yoğun bakımda ve 11 kişinin de entübe olduğu bildirildi.

Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi
Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Kilis, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak Koronavirüsü yenen F.Bahçeli Enner Valencia, Türkiye'ye dönüyor Ayrılığı hazmedemedi! Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Esenyurt'ta polisin "Parti var" ihbarına gittiği yer Nijeryalıların derneği çıktı! Ayin bile yapmışlar Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Orta Doğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile tepki: Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak         
13:57
Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi Evsizlerin alt geçitteki görüntüleri sonrası harekete geçen İBB, vatandaşları otele yerleştirdi         
13:48
Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor         
13:19
Şanlıurfa'ya giden Demet Akalın ve Alişan kısıtlamaları hiçe sayarak bir restoranda yemek yedi Şanlıurfa'ya giden Demet Akalın ve Alişan kısıtlamaları hiçe sayarak bir restoranda yemek yedi         
13:07
Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu         
12:14
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan açıklama geldi: Belirli bir kan grubunun koronadan koruduğu iddiası doğru değil Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan açıklama geldi: Belirli bir kan grubunun koronadan koruduğu iddiası doğru değil         
09:33
Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı         
09:28
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 14:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei