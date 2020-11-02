Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 75'e yükseldi - Son Dakika

- Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 75'e yükseldi

KİLİS - Kilis'te, korona virüsten ölenlerin sayısı 75'e yükselmesinden sonra kent genelinde denetim ve uygulamalar sıklaşırken, vaka sayısı 4 bin 429'a yükseldi.

Suriye sınırında sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Kilis valiliği ile Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. Korona virüsten olanların sayısı 75'e yükseldiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarını uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Türkiye'de korona vakaları görüldüğünden buyana yapılan testlerde 4 bin4 29 vaka sayısına ulaşılırken, 26 kişi yoğun bakımda, 5 kişi ise entübe olduğu ölenlerin sayısı 75'e yükseldiği bildirildi. Sadece bugün 4 kişinin korona virüsten öldüğü bildirildi.