Kilis'te kovalamacayla durdurulan kamyonette kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kilis'te kovalamacayla durdurulan kamyonette kaçak sigara ele geçirildi

31.03.2022 12:03
Kilis'te kovalamacayla durdurulan kamyonette kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

M.C. yönetimindeki kamyonet, Kilis- Gaziantep kara yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, takibe aldıkları kamyoneti kovalamaca sonucu Kilis'e bağlı Uzunlu köyü civarında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te kovalamacayla durdurulan kamyonette kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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