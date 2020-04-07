Kilis'te Kovid-19 tedavisi biten 68 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Kilis'te Kovid-19 tedavisi biten 68 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Koronavirüs teşhisi konulan 68 yaşındaki Mehmet Kopan, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavisi olumlu sonuçlanan Kopan, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.
Kopan'ın, kentteki koronavirüs teşhisi konulan ilk hasta olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:40 Kaynak: AA
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