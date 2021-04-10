Kilis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediyenin toplum merkezindeki faaliyetlere ara verildi - Son Dakika

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyenin toplum merkezindeki faaliyetlere 10 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbirin alınmaya devam edildiği bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından durumun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "İl merkezine bağlı Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi'nde hizmet veren Kilis Belediyesi Kuveyt Toplum Merkezi'nde Kovid-19 pozitif vakalar tespit edilmiş olup temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle bahse konu merkezin 10 Nisan'dan 20 Nisan'a kadar faaliyetlerine ara vermesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.