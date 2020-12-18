Kovid-19'u yenen 97 yaşındaki kadın taburcu edildi - Son Dakika

Kovid-19'u yenen 97 yaşındaki kadın taburcu edildi

18.12.2020 14:11

Kilis'te kronik hastalıklarına rağmen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 97 yaşındaki kadın hastaneden taburcu edildi.

Kilis'te kronik hastalıklarına rağmen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 97 yaşındaki kadın hastaneden taburcu edildi.

Kronik rahatsızlıkları dolayısıyla Kilis Devlet Hastanesine başvuran 97 yaşındaki Nazlı Taşdemir, yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.

Taşdemir, 9 günlük tedavisinin ardından hastalığı yenerek hastaneden taburcu edildi.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Kurtaran, gazetecilere, dünya genelinde etkisini süren Kovid-19'un genç, yaşlı demeden bütün insanlığı etkilediğini söyledi.

Taşdemir'i taburcu etmenin sevincini yaşadıklarını aktaran Kurtaran, "Bizim neslimizin gördüğü en büyük sağlık afetiyle karşı karşıyayız. Bazen emeğimizin karşılığını net olarak gördüğümüz yüz güldürücü iyileşmeler de oldu. Son olayda kayıtlara geçen yaşı 97 olup, bilinen yaşı yüzün 100'ün üzerinde tahmin ettiğimiz Nazlı teyzemizi de şifa ile bu süreçte taburcu etme imkanına eriştik. Şükürler olsun böyle insanların bu şekilde hızlı bir biçimde düzelmesi bizlere hekim, insan, sağlık camiası olarak inanılmaz tatmin ve motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kurtaran, Taşdemir'in ağır kronik hastalıklarına rağmen Kovid-19'u yendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sağ akciğerinde ciddi bir zatürre tutulumu vardı. İleri yaş olması nedeniyle böbrek yetmezliği vardı, bunların her biri başlı başına ileri yaş ve ek hastalıkları süreci zorlaştıracak, tedavimizi imkansızlaştıracak parametrelerdi ama Allah'a şükür hastanın da tabi burada en büyük motivasyonu direnci oldu. Hastanın kendi immün durumu, bağışıklık durumu buna müsait. Bizim de desteğimizle katkımızla doğru zamanda doğru yerde yan etki gözetilerek verilen tedavi ile hastalığı inşallah geride bıraktı. Bundan sonrasında kan sulandırıcı tedaviye devam edeceğiz, halihazırda 2 hafta sonra yeniden bir kontrol yapacağız. Yakın takibimizde kalacak bir hasta."

Nazlı Taşdemir'in kızı Ayfer Doğan da tedavisi tamamlanan annesinin sağlığına kavuşmasından ötürü mutlu olduklarını ifade ederek, "Yaşı dolayısıyla gelişen hastalık nedeniyle hastaneye getirdik. Sonra testi pozitif çıktı. 9 gün boyunca hastanede yattı." dedi.

Kovid-19'u yenen 97 yaşındaki kadın taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 97 yaşındaki kadın taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 97 yaşındaki kadın taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 97 yaşındaki kadın taburcu edildi

Devlet Hastanesi, Kadın, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'u yenen 97 yaşındaki kadın taburcu edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim Ekonomistler Merkez Bankası'ndan 200 baz puana kadar faiz artışı bekliyor Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman "Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
14:29
İmzalar atıldı! TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası iş birliği yapacak İmzalar atıldı! TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası iş birliği yapacak         
13:55
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak         
13:10
Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek         
12:23
Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi         
12:21
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü         
11:36
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var         
10:07
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 14:42:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'u yenen 97 yaşındaki kadın taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei