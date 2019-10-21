Son Dakika Haberleri: Kilis'te köy yollarının yapımı sürüyor
Son Dakika Güncel Kilis'te köy yollarının yapımı sürüyor

Kilis'te köy yollarının yapımı sürüyor

2 saat önce

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerin yollarının yapılmasına devam ediliyor.

Kilis'te köy yollarının yapımı sürüyor, System.String[]

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerin yollarının yapılmasına devam ediliyor.


Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın AK Parti Milletvekili Ahmet Salih DAL, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Musabeyli AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gültekin, Meclis Üyeleri Mustafa Dağlı, Mehmet Tanrıaşıkı, Mehmet Yıldız, Hasan Bozkurt, Su Kanal Müdürü Halil Nacaroğlu ve Köy Muhtarları ile sıcak asfalt çalışmaları biten Köy yollarından, Kilis Merkez'e bağlı Güneşli, Buğdaylı, Mağaracık, Bulamaçlı, Çalkaya Gülbaba ve Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı- Topallar köyü arası çevre yolunun tamamlanan kısımlarını incelemelerde bulundu.


Yol yama tamirat ve bakım işlemlerinin de bu ay sonuna kadar da bitmiş olacağı belirtildi. - KİLİS

Meclis Başkanı, Kilis Merkez, AK Parti, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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