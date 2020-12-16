Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolü imzalandı - Son Dakika

Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolü imzalandı

16.12.2020 16:59
Kilis'te

Kilis Valiliği ile ve Ziraat Bankası arasında küçükbaş hayvan sayısının arttırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin işbirliği protokolü imzalandı.

Kilis Valiliği ile ve Ziraat Bankası arasında küçükbaş hayvan sayısının arttırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin işbirliği protokolü imzalandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreni, Vali Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile Ziraat Bankası Bölge Satış Müdürü Tuna Gümüşer'in katılımıyla gerçekleşti.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, projenin bölgede küçükbaş hayvancılığa önemli bir ivme kazandıracağını söyledi.

Bu fırsattan bütün çiftçilerin faydalanmasını istediğini belirten Soytürk, "Ziraat Bankasının faizden vazgeçmesi hayvancılığın desteklenmiş olması büyük fırsattır. Kilis olarak da bu fırsatı iyi değerlendirmek isteriz. Zeytin, Kiliskarası üzüm, biberle ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Bunlar bizim önemli ürünlerimizdir. Hayvancılığımız da en az onlar kadar değerli. Destek olan ve katkısı olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından taraflar protokolü imzaladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis Valiliği, Ziraat Bankası, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'nin protokolü imzalandı - Son Dakika


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