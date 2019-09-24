Kilis'te kubar esrar operasyonu
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Kilis'te, polis düzenlendiği operasyonda 6 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ile geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
Kilis'te, polis düzenlendiği operasyonda 6 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ile geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şıh Mansur mevkinde Suriye sınırına yakın bir yerde arazideki barakaya operasyon düzenlendi. Barakada yapılan aramada, 6 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak, Ş.K. ile A.K., gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS
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