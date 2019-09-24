Kilis'te kubar esrar operasyonu

Kilis'te, polis düzenlendiği operasyonda 6 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ile geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şıh Mansur mevkinde Suriye sınırına yakın bir yerde arazideki barakaya operasyon düzenlendi. Barakada yapılan aramada, 6 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak, Ş.K. ile A.K., gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS