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Kilis'te "Kudüs" konferansı

54 dakika önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi"Kudüs Tarihi ve Siyonizmin Kudüs'ü Yahudileştirme Planı" konulu bir konferans düzenlendi.

Kilis'te

Kilis 7 Aralık Üniversitesi "Kudüs Tarihi ve Siyonizmin Kudüs'ü Yahudileştirme Planı" konulu bir konferans düzenlendi.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Arapça İletişim Topluluğu girişimiyle "Kudüs Tarihi ve Siyonizmin Kudüs'ü Yahudileştirme Planı" konulu bir konferans düzenlendi. Ürdün Zeytuna Üniversitesinden Dr. Haldun Al Habaşine'ye sunumunu Arapça olarak gerçekleştirirken, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arş. Gör. Sait Söylemez yaptığı çevirilerle konuşmacıya eşlik etti. Kudüs şehrinin ehemmiyetine değinen Dr. Habaşine, Kudüs'ün ilk sakinlerinin Jebusitler olduğunu söyleyerek tarih boyunca bu topraklara hakim olan devletlerden bahsetti. Habaşine, Planlama ve Oluşum, İnşa, Yeni Devletin Yayılma Süreci, Yerleşme ve Hegemonya olmak üzere dört bölümde incelediği "Siyonizm Projesinde Kudüs" başlığında İsrail'in kuruluş sürecini anlatarak, "Kudüs, Siyonizm projesinin aklı ve kalbi konumundadır. Kudüs olmadan bu proje ruhsuz, kalpsiz ve kimliksiz bir cesede benzer" dedi.


Büyük, gelişmiş ve düzenli bir ülke olarak gördüğü Türkiye'nin diğer Arap ülkeleri tarafından örnek alınan bir ülke olmasını temenni eden Habaşine, "Bir İslam ülkesinin güçlülüğü diğer İslam ülkelerinin de güçlülüğü anlamına gelmektedir" diye konuştu.


Konferans, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
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