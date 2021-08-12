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Kilis'te kurulan güneş enerjili sebze kurutma tesisi kadınlara istihdam kapısı oldu - Son Dakika

Kilis'te kurulan güneş enerjili sebze kurutma tesisi kadınlara istihdam kapısı oldu

12.08.2021 11:25
Kilis'te kurulan güneş enerjili sebze kurutma tesisi kadınlara istihdam kapısı oldu, System.String[]

Kilis'te faaliyete geçen sebze kurutma tesisi, dezavantajlı kadınların ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Kilis'te faaliyete geçen sebze kurutma tesisi, dezavantajlı kadınların ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesince yürütülen proje kapsamında, "Mehmet Abdi Bulut Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi" kuruldu. Kilis Sebze Üreticileri Birliği çatısı altında faaliyete başlayan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu tesiste 30 dezavantajlı kadın istihdam ediliyor. Tesisin elektrik ihtiyacı ise kurulan güneş enerji sistemi sayesinde sağlanıyor.

Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, AA muhabirine, kente faydalı olabilmek için belediye ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle kurutma tesisi kurduklarını söyledi. Tesisin 600 metrekare alan üzerine kurulduğunu aktaran Canarslan, şöyle devam etti:

"Başlangıç olarak çok güzel işler çıkarıyoruz. Kilis topraklarında yetişen bütün sebze çeşitlerini kurutuyoruz. 15 Türk, 15 Suriyeli kadın olmak üzere 30 kişi çalışıyor. Çalışmalarımızı kış sezonunda da devam ettirebilmek için Uluslararası Göç Örgütünden yeni bir tesis istedik. Bu tesiste de Kilis'imize has soğan, sarımsak, pırasa, ıspanak ve aklınıza gelebilecek diğer kış sebzelerini taze bir şekilde paketleyerek lüks marketlerde pazarlamayı amaçlıyoruz. Buradaki 30 kişiyi sürekli istihdam edebilmek için bunu yapmak zorundayız."

Canarslan, hedeflerinin dış pazar olduğunu, Almanya'daki büyük bir firma ile görüşmelerin devam ettiğini, anlaşmaları halinde ürünlerin bu ülkeye gideceğini kaydetti.

Fırınlı Kurutma Tesisi Projesi onay bekliyor

Tesiste şu an kurutulmuş ürünleri paketleyebildiklerine değinen Canarslan, kendi markalarıyla da ürünlerini pazarlamak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Canarslan, İpekyolu Kalkınma Ajansına da proje sunduklarını vurgulayarak "Proje onaylandığında tesisi büyütüp günlük 5-10 ton arası kurutma yapmayı planlıyoruz. O tesisimiz de fırınlı kurutma tesisi olacak. Bundan dolayı kapasitesi yüksek. Memleketimizde yetişen ürünlerin birçoğunu bu iki tesiste kurutacağız." şeklinde konuştu.

Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Mesut Özgür de Türk ve Suriyeli kadınlara istihdam alanı sağladıklarını, vatandaşlara faydalı olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Evimize ekmek götürmeye başladık"

İşçilerden Necla Canarslan ise tesis faaliyete geçmeden önce iş bulmakta zorlandığını, tesisin kadınlara istihdam kapısı olduğunu söyledi. Burada çalışarak aile bütçesine katkı sağladıklarını dile getiren Canarslan, "Eşim tek başına çalışıyor, çocuklarım okuyor. Geçimimiz çok zor oluyordu. Burada uğraşacağımız bir işimiz oldu. Bu tür işlerin daha çok olmasını istiyoruz. Ev hanımlarının sorunu iş bulamamak. Nereye gitsek boş çevriliyoruz. Burada eğlenceli geçiyor, boş vaktimizi değerlendiriyoruz. Ailemize katkısı çok oluyor." diye konuştu.

Patlıcan, domates, biber, kabak, nane gibi sebzeleri katkı maddesi kullanmadan organik olarak kuruttuklarını anlatan Canarslan, devletin bu tür tesislere destek vermesi halinde kadınlara daha çok istihdam alanı oluşacağını kaydetti.

Suriyeli Fatma Kahin de iç savaş dolayısıyla yaklaşık 10 yıl önce ailesiyle Kilis'e yerleşmek zorunda kaldıklarını aktararak "Durumumuz iyi olmadığı için burada çalışmaya başladım. Eşime yardım etmem gerekiyordu. Kurutma tesisinde çalışıyorum. Buradan önce çalışmıyordum. Tesisin bize faydası çok oldu. Evimize ekmek götürmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Kilis'te kurulan güneş enerjili sebze kurutma tesisi kadınlara istihdam kapısı oldu
Kilis'te kurulan güneş enerjili sebze kurutma tesisi kadınlara istihdam kapısı oldu
Kilis'te kurulan güneş enerjili sebze kurutma tesisi kadınlara istihdam kapısı oldu
Kilis'te kurulan güneş enerjili sebze kurutma tesisi kadınlara istihdam kapısı oldu
Kilis'te kurulan güneş enerjili sebze kurutma tesisi kadınlara istihdam kapısı oldu

Suriyeli, İstihdam, Kilis, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te kurulan güneş enerjili sebze kurutma tesisi kadınlara istihdam kapısı oldu - Son Dakika


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