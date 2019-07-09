Kilis'te kurutmalık acur sezonu açıldı
1 saat önce
Kilis'te, yerli acurların piyasaya çıkmasıyla birlikte kurutmalık sezonu açıldı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:52 Kaynak: İHA
'te, yerli acurların piyasaya çıkmasıyla birlikte kurutmalık sezonu açıldı.
Kilis'te, yeni mahsul acurların hasadıyla birlikte sebzelerin kurutulması hazırlıklarına başlanırken acurun kilosu 2 TL 50 kuruştan satılıyor. Acur hasadından sonra Sebze hali ile pazarlarda yerini almaya başlarken, bir miktarı ise kış sezonunda kullanılmak üzere hazırlıkları başlanıldı. Yaş sebzelerden ayrılan kısmı, bayanlar tarafından içleri oyulduktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor. Kış döneminde ise çıkartılan kurutmalıklar, içleri doldurularak, sofralarda yerini alıyor.
Kurutulan sebzeler, bölgede yoğun ilgi gördüğü gibi bölge dışındaki çok farklı illerden de talep görüyor. - KİLİS
İğrenç olay sorguda ortaya çıktı! 14 yaşındaki kızlarını kullanarak vurgun yapmışlar
Kilo fiyatı 20 TL'ye kadar çıkan bamya cep yakıyor
Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı
Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı