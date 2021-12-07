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Kilis'te "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında 4 kütüphane açıldı - Son Dakika

Kilis'te "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında 4 kütüphane açıldı

07.12.2021 15:42
Kilis'te "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında 4 kütüphane açıldı

Kilis'te, "Kütüphanesiz Okul Kalması Projesi" kapsamında 4 kütüphanenin açılışı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kilis'te, "Kütüphanesiz Okul Kalması Projesi" kapsamında 4 kütüphanenin açılışı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Gazi İmam Hatip Ortaokuluna kazandırılan kütüphanenin açılışında konuşan Mehmet Nezir Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimleri ve talimatları sonucu Türkiye genelinde 70 bine aşkın okulun kütüphanesiz kalmaması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Aralık ayı sonuna kadar Türkiye'deki bütün okullarda kütüphanelerin tamamlanacağını belirten Gül, "Biz kitaba, okumaya önem veren, ilk emri 'oku' olan bir inancın mensuplarıyız. Tarih boyunca medeniyetlerin, kültürlerin oluşmasında kesinlikle kitapların çok büyük bir görevinin ve işlevinin olduğuna inanıyoruz. Kütüphaneler, bizim akademik desteği sağlaması, becerilerimizi geliştirmesi, sanatsal anlamda yapacağımız faaliyetlerde de bize önemli bir kaynak sunuyor olması açısından çok önemli." diye konuştu.

Kilis'te bugün 4 kütüphanenin açılışının yapılacağını aktaran Gül, bir kitabın insanın hayata bakışını, okulla olan ilişkisini olumlu yere taşıyacağına inandığını ifade etti.

Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Kurt da proje kapsamında ay sonuna kadar 91 kütüphaneyi tamamlayarak öğrencilerin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Kurdele kesiminin ardından Gül, kütüphaneyi inceleyerek öğrencilere kitap okumaları için tavsiyelerde bulundu.

Kilis'te Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında 4 kütüphane açıldı
Kilis'te Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında 4 kütüphane açıldı
Kilis'te Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında 4 kütüphane açıldı
Kilis'te Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında 4 kütüphane açıldı

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Nezir, Kilis, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında 4 kütüphane açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında 4 kütüphane açıldı - Son Dakika
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