Kilis'te kuyuya düşen ineği çıkarmak isterken zehirlenerek ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP - Kilis'te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Kilis'in Bulamaçlı köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna düşen bir buzağıyı kurtarmak isterken metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Dede Yıldırım ile oğlu Yunus Yıldırım ve Mehmet Devran gece saatlerinde otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Zehirlenerek hayatını kaybeden Dede Yıldırım, Yunus Yıldırım ve Mehmet Devran'ın cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili incelemenin ise sürdüğü belirtildi.