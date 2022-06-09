Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

09.06.2022 12:54

Kilis'te bir evin bahçesindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kilis'te bir evin bahçesindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tekye Mahallesi Fakı Ali Çıkmazı'nda bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyudan kedi sesi geldiğini duyan Şükrü Şen, Muhtar Mehmet Faruk Erdinç ile hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Şen ve Erdinç, kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kediyi kuyudan çıkararak bahçeye bıraktı.

Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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