Kilis'te Lale Soğanı Dikilmeye Devam Ediliyor
30 dakika önce
Kilis Belediyesi tarafından bulvarlara ve refüjlere binlerce lale soğanı dikilmeye devam ediliyor.
Kilis Belediyesi
tarafından bulvarlara ve refüjlere binlerce lale soğanı dikilmeye devam ediliyor.
Kilis Belediyesi Park ve Bahçe
Müdürlüğü tarafından binlerce lale soğanını kentin önemli bulvarlara ve refüjlerine dikmeye devam ediliyor.
Belediye Başkanı Hasan Kara
, Kilis'te, 4 yıldır Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından refüjlere lale soğanı ekimi yapıldığını ifade ederek, "Binlerce lale toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bu lalelerin açmasıyla birlikte ilimizin bulvarları ile kavşakları daha güzel bir görünüme kavuşacaktır" diye konuştu. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:35 Kaynak: İHA
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