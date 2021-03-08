Kilis'te LED ekranlara yöresel şiveyle "Seni Çok Sevoruk Erdoğan" görseli yansıtıldı - Son Dakika

Kilis'te LED ekranlara yöresel şiveyle "Seni Çok Sevoruk Erdoğan" görseli yansıtıldı
08.03.2021 09:49
ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Kilis'te LED ekranlara, yöresel şiveyle "Seni Çok Sevoruk Erdoğan" yazıldı.
ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Kilis'te LED ekranlara, yöresel şiveyle "Seni Çok Sevoruk Erdoğan" yazıldı.
New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Kilis'ten de tepki geldi.
Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak, kentteki LED ekranlarda yöresel şiveyle "Seni Çok Sevoruk Erdoğan" görseline yer verildi.
LED reklam panolarında ayrıca "Love Erdoğan" görselleri de yer aldı.
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