Kilis'te mahkumların ürettiği eşofmanlar 7 ülkeye gönderiliyor - Son Dakika

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce hükümlülerin meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan tekstil atölyesinde mahkumların ürettiği eşofmanlar, 7 ülkeye ihraç ediliyor.

Cezaevinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının izniyle yaklaşık bir ay önce tekstil atölyesi kuruldu.

Kilis Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tekstil kursunda gerekli eğitimleri alan 28 hükümlü bu atölyede eşofman üretimine başladı.

Atölyede, İstanbul'daki bir firma için fason olarak üretilen eşofmanlar, Almanya, Rusya, Irak, Fas, Lübnan, Filistin ve Suriye'ye ihraç ediliyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlülerin spordan sanata, kültürel etkinliklerden çiftçiliğe kadar birçok alanda eğitim aldıklarını, hedeflerinin hükümlülerin cezalarını çekerken aynı zamanda da rehabilite edilmelerine ve topluma kazandırılmalarına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

- "250 hükümlü meslek sahibi oldu"

Durmuş, cezaevinde Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda bugüne kadar 250 hükümlünün meslek sahibi olduğunu ve üretime katkı sunduğunu ifade etti.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerden 28'inin de kendileri için oluşturulan atölyede çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Durmuş, şunları söyledi:

"Bu sayı ilerleyen dönemlerde 200'e kadar çıkabilir. Arkadaşlarımız günlük 400 eşofman üretimi yapıyorlar. Şu anda kumaşın kesimi ve kalıbı dışarıda gerçekleştiriliyor ancak ilerleyen günlerde tamamı burada yapılabilir. Atölyede görevli hükümlü arkadaşlarımız, çalışmalarının karşılığında ücret almakta ve aynı zamanda her türlü iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalanmakta."

Kurum olarak daha önce de tahin helvası üretimi ile hazır kahve paketleme atölyeleri kurduklarını anımsatan Durmuş, bu birimlerden ise 15 hükümlünün faydalandığını sözlerine ekledi.

- "Dışarıda inşallah mesleği devam ettireceğiz"

Hükümlülerden Abidin Y. de yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olduğunu ve bir süre önce de tekstil atölyesinde işe başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu atölye sayesinde hem boş vaktimizi değerlendiriyoruz hem meslek sahibi oluyoruz. Kısmet olursa mesleğimi dışarıda da yapmayı düşünüyorum. Birçok arkadaşımız zaten mesleği olmadığı için suça bulaştı, en azından bundan sonraki hayatımızı iyileştirecek bir mesleğimiz oldu. Bir daha suça bulaşmayacağız."

Arif K. da 3 yıldır cezaevinde olduğunu ve çalışmanın psikolojik olarak çok iyi geldiğini vurgulayarak, "Koğuşta insan aynı şeylerden sıkılıyor ve bir yerden sonra kafasını kaldırmıyor ama böyle iyi oluyor. Hem öğreniyor hem ekonomiye katkı sunuyoruz." dedi.

Özgür B. ise yaklaşık 4 yıldır cezaevinde kaldığını ve geldiğinde hiçbir mesleği olmadığını söyledi.

Katıldığı hayat boyu öğrenme kursunun ardından işe başladığını aktaran Özgür B, "Burada hem kendime ekonomik katkı sağlıyorum hem de ustalık yapıyorum. Dışarıya çıktığımda kendi işimi kurmayı düşünüyorum. İnsanlara hizmet verebilmek adına devam edip çalışacağım. Bize bu imkanı sağlayan büyüklerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cemal K. de cezaevine girmeden önceki mesleğinin oto tamirciliği olduğunu ifade ederek, "Hiç aklımın ucundan bile geçmezdi böyle bir meslek yapacağım. Suçlu bir insandık ve farklı bakılıyorduk. Şu anda o mağduriyetler kalmadı, manevi olarak ve psikolojik olarak iyiyiz. Çıktığımızda bu işi yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.