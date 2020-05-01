Kilis'te maske dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Kilis Belediyesi tarafından üretilen maskelerin dağıtımı sürüyor.



Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un talimatıyla günde üretilen 15 bin maskenin dağıtımı toplumun bütün kesimlerine yönelik gerçekleştiriliyor. Tüm dünyayı derinden etkileyen korona virüs salgın sürecinde, maske spekülatörleri ve bazı fırsatçılıklar sebebiyle maskelerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı açıklanmasından sonra Kilis Belediyesi tarafından üretilen günlük 15 bin maskenin dağıtımı sürüyor. Kilis Belediyesi tarafından mahalle muhtarları, kurumlar, esnaf odaları ve sivil toplum örgütleri, aracılığıyla Kilis halkına ücretsiz maske dağıtım hizmetine devam ediyor. Son olarak Memur-Sen Kilis İl Temsilciliğine üyelerine dağıtılmak üzere maskeler teslim edildi. - KİLİS