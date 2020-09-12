Kilis'te maske denetimleri sürüyor - Son Dakika

Kilis'te maske denetimleri sürüyor
KİLİS - Kilis'te polis ekipleri, araçlarda maske uygulaması yaptı.
Kilis'te artan korana virüs vakaları nedeniyle denetimler kent genelinde sıklaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde uygulama noktaları oluşturarak maske ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığına dair uygulama yaptı. Ekipler, maske takmayanlara, 900 TL pare cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:29 - Kaynak: İHA
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