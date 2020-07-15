Kilis'te maske zorunlu hale getirildi, vatandaş kararı memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle Kilis Valiliği il genelinde bugün itibariyle maske takma zorunluluğu getirdi. Maske takmanın mecbur olduğu Kilis'te, ilk gününde vatandaşların büyük bölümü maske takmadıkları gözlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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