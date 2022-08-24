KİLİS'TE MERCİDABIK ZAFERİ VE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YIL DÖNÜMÜNDE TÖREN - Son Dakika
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KİLİS'TE MERCİDABIK ZAFERİ VE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YIL DÖNÜMÜNDE TÖREN

24.08.2022 19:49
KİLİS'TE MERCİDABIK ZAFERİ VE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YIL DÖNÜMÜNDE TÖREN

KİLİS'te Mercidabık Zaferi'nin 506'ncı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ise 6'ncı yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

KİLİS'te Mercidabık Zaferi'nin 506'ncı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ise 6'ncı yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Kilis Valisi Recep Soytürk, "Türkiye Cumhuriyeti tereddüt etmeden gereğini yaparak, Suriye'de güvenli bir alan oluşturdu" dedi.

Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı atışının yapıldığı törende konuşan Albay Özvural, Mercidabık Meydan Muharebesi'nin çok önemli olduğunu söyledi.

3 BİN 936 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nın da önemine vurgu yapan Albay Özvural, "24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan harekat boyunca ateş destek vasıtaları, etkin olarak kullanılmıştır. 20 bin 432 hedef ateş altına alınmıştır. 7 ay 3 gün süren harekata 6 bin 500 personel katılmıştır. 243 meskun mahal, 2 bin 250 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. 3 bin 936 teröristi etkisiz hale getirilerek, bölgede güvenlik ve asayiş tesis edilmiştir. Harekatta aralarında Binbaşı Bülent Albayrak'ın da bulunduğu 67 silah arkadaşımız şehit olmuştur" dedi.

'6 YIL ÖNCE YİNE GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTU'

Vali Recep Soytürk ise Mercidabık Zaferi'nin 506'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu tarihten 500 yıl sonra, 6 yıl önce yine güvenlik tehdidi oluştu. Türkiye Cumhuriyeti tereddüt etmeden gereğini yaparak, Suriye'de güvenli bir alan oluşturdu" diye konuştu.Tören, halk oyunları ekibi ile ok atma gösterisi sonrası şehitler için dua edilmesiyle sona erdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kilis, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİLİS'TE MERCİDABIK ZAFERİ VE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YIL DÖNÜMÜNDE TÖREN - Son Dakika

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SON DAKİKA: KİLİS'TE MERCİDABIK ZAFERİ VE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YIL DÖNÜMÜNDE TÖREN - Son Dakika
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