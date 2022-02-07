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KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika

KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN

07.02.2022 09:00

KİLİS'te, metruk bin binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KİLİS'te, metruk bin binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın gece geç saatlerde Tekye Mahallesinde meydana geldi. Kilis Valiliği yakınlarnıdaki kimsenin yaşamadığı metruk binadan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler, evin bulunduğu sokağa dar olduğu için giremeyince, yangına valilik otoparkından müdahale etti. Ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN
KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN
KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN

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Kilis Valiliği, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLİS'TE, METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika


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