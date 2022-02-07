Metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kilis'te metruk bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekye Mahallesi Fakı Ali Çıkmazı valilik binasına yakın eski bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dar olan sokağa giriş yapamayan itfaiye ekipleri, yangına valiliğin otoparkından müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol atına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tekye Mahallesi Muhtarı Mehmet Faruk Erdinç, gazetecilere, yıkım kararı bulunan metruk bir binada yangın çıktığını belirterek, "Yangın ilk çıktığında komşular bana bildirdi, biz de 112'ye bildirdik. Ekipler geldi şu an müdahale ediyorlar. Bina valiliğin karşında bulunan eski bir yapı." dedi.