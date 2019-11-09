Kilis'te Mevlit Kandili coşkusu yaşandı

Kilis'te, Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisinde program düzenlendi.



İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlit Kandili programına Hacı Cümbüş Camisinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kuran-ı Kerim okundu, hatimlerin duası yapıldı.



Programın sonunda Müftü Şahin, Barış Pınarı Harekatı'nda yaşamını yitiren şehitler ve tüm İslam alemi için dua etti. Programa Kilis Valisi Recep Soytürk'de katıldı. - KİLİS