Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı
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Kilis'te 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:37 Kaynak: İHA
'te 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Kilis Valiliği
organizesinde gerçekleştirilen Milli Birlik yürüyüşüne Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Yürüyüşte yüzlerce jandarma özel hareket ile polis özel hareket timleri de vatandaşların arasına karışarak beraber yürüdü. Türk bayrakları ile eski Valilik önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesini takip ederek, Cumhuriyet Meydanında son buldu. - KİLİS
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