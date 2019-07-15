Son Dakika Haberleri: Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı
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Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı

3 saat önce

Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldıKİLİS'te 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı.

Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı
KİLİS'te 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı.
Kilis Valiliği tarafından organize edilen Milli Birlik yürüyüşüne Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte yüzlerce jandarma özel hareket ile polis özel hareket timleri de vatandaşların arasına karışarak beraber yürüdü. Türk bayrakları ile eski Valilik önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesini takip ederek, Cumhuriyet Meydanında son buldu.
Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı
Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:46 Kaynak: DHA
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