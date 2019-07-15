Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı
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Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldıKİLİS'te 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:46 Kaynak: DHA
'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı
KİLİS'te 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı. Kilis Valiliği
tarafından organize edilen Milli Birlik yürüyüşüne Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte yüzlerce jandarma özel hareket ile polis özel hareket timleri de vatandaşların arasına karışarak beraber yürüdü. Türk bayrakları ile eski Valilik önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesini takip ederek, Cumhuriyet Meydanında son buldu.
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