Memur-Sen Kilis İl Başkanı Bekir Şer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısında bulundu.

Şen, yaptığı yazılı açıklamada, milletin ve devletin hizmetinde olduklarını belirterek, hayatın eve sığdırılmaya çalışıldığı bugünlerde insanlığın, vefanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemime işaret etti.

Bu süreçte hiç kimsenin zorda kalmaması gerektiğine vurgu yapan Şen, düzenlenen her türlü yardım faaliyetlerine teşkilat olarak destek vermeye gayret göstereceklerini aktardı.

Günlük çalışan, günlük kazanan birçok insanın ihtiyaçlarını karşılayacak gelirden mahrum durumda olduğuna işaret eden Şen, şunları kaydetti:

"İnsanlar, hayatlarını sürdürmek için çalışmak, hayatta kalmak için ise evde kalmak zorundalar. Bu çelişkinin ürettiği ve üreteceği mağduriyetlere gözlerimizi kapayamayız. Kesinlikle uyulması gereken bir husus var; zorunlu olmadıkça herkes salgınla mücadele noktasında evde kalmalı. Hayatı eve sığdırdığımız bu günlerde insanlığı, vefayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı da vakte sığdırmalıyız. Sürecin zihinlerimize kazıdığı eylem 'infak', yüreklerimizde yaşattığı değer 'vefa' olmalı."