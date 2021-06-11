Üye Girişi
Kilis'te, Modern Basınçlı Sulama Sistemleri'ne 1.2 Milyon TL hibe - Son Dakika

Kilis'te, Modern Basınçlı Sulama Sistemleri'ne 1.2 Milyon TL hibe

11.06.2021 10:50
Kilis'te, Modern Basınçlı Sulama Sistemleri'ne 1.2 Milyon TL hibe, System.String[]

Kilis'te, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında bireysel sulama sistemleri için 111 projeye 1.2 Milyon TL hibe desteği sağlanarak 2 bin 566 dekar tarım alanın daha suyla buluşacağı bildirildi.

Kilis'te, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında bireysel sulama sistemleri için 111 projeye 1.2 Milyon TL hibe desteği sağlanarak 2 bin 566 dekar tarım alanın daha suyla buluşacağı bildirildi. Hibe programı kapsamında Kilis'te 131 başvuru yapılırken, 111 proje başvurusu uygun görülerek Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuru Kökçüoğlu, Modern basınçlı sulama sistemlerine verilen hibe desteğinin amacının tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu ifade ederek, "Daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak ve üreticilerimizin gelir düzeyini yükseltmektir. Program kapsamında İlimizde 111 Modern Basınçlı Sulama Sistemleri projesi kabul edilerek Bakanlığımıza gönderilmiş, İlimize ayrılan bütçe doğrultusunda 78 projemiz asil ve 33 projemiz ise puanlama sırasına göre yedek olarak belirlenmiştir. Projelerin tamamlanmasının ardından İlimizde çiftçilerimize toplamda 1.2 Milyon TL hibe desteği sağlanarak 2 bin 566 dekar tarım alanımız daha suyla buluşturulacaktır. Projelerin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. - KİLİS

Kilis'te, Modern Basınçlı Sulama Sistemleri'ne 1.2 Milyon TL hibe

Türk Lirası, Tarım, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te, Modern Basınçlı Sulama Sistemleri'ne 1.2 Milyon TL hibe - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor 10:56 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı 10:41 Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız 10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı 09:58 Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı
Çıktığı baskülü kıran 1 ton 150 kilogramlık boğa, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor 09:29 Çıktığı baskülü kıran 1 ton 150 kilogramlık boğa, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş 07:45 Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş

Son Dakika Haberleri
11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:53 Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
10:10 AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı
10:05 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:06
Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi         
10:58
Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi         
10:54
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor         
10:37
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:15:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te, Modern Basınçlı Sulama Sistemleri'ne 1.2 Milyon TL hibe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement