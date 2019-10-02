Son Dakika Haberleri: Kilis'te moto-kamyonetler yine trafikte
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Kilis'te moto-kamyonetler yine trafikte

20 dakika önce

Kilis'te 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binen ve televizyon, bilgisayar, sebze gibi birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Kilis'te moto-kamyonetler yine trafikte, System.String[]

Kilis'te 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binen ve televizyon, bilgisayar, sebze gibi birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te kullanılan araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletler tehlikeye rağmen yük taşımacılığında da kullanılıyor. 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek trafiğe çıkan vatandaşlar, motosiklete bir de eşyalarını yüklüyor.


Motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte televizyon taşırken, bir başkası da bilgisayar ile monitörünü taşıdı. Başka bir sürücü de motosiklet ile kasa halinde domates taşıdı.


Kilis'te normal karşılanan bu görüntüler trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor. - KİLİS

Motosiklet, Türkiye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:51 Kaynak: İHA
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