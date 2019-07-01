Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
26 dakika önce
Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ö.F.M. yönetimindeki 79 DY 388 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 27 BV 161 plakalı motosiklet Ekrem Çetin Mahallesi Kan Merkezi yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KİLİS
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