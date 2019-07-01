Son Dakika Haberleri: Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

26 dakika önce

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.F.M. yönetimindeki 79 DY 388 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 27 BV 161 plakalı motosiklet Ekrem Çetin Mahallesi Kan Merkezi yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
Kilis, 3. Sayfa
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