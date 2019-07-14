Son Dakika Haberleri: Kilis'te motosiklet uygulamaları artırıldı
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Kilis'te motosiklet uygulamaları artırıldı

5 saat önce

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletler üzerinde uygulamalar sıklaştırıldı.

Kilis'te motosiklet uygulamaları artırıldı, System.String[]
Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletler üzerinde uygulamalar sıklaştırıldı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte motosiklet kullananların sayısında artış yaşanması, motosikletlerin karıştığı kazalarda yoğunlaşması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis ve ilçelerinde motosikletler üzerinde uygulamaları attırdı. Egzozları çıkararak motosikleti bağırtanlar, motosikletin önünü kaldırarak trafiği tehlikeye düşürenler, motosikletler ile yarış yapanlar ve kurallara uymayanların yakalanması için motosikletler üzerinde 24 saat esasına göre uygulamalar yapılıyor. Motosikletlerin egzozundaki susturucuları çıkaran, kurallara uymayanların motosikleti trafikten men ediliyor. Kilis'te trafikteki tüm araçların yüzde 50'si motosikletlerden oluşuyor. - KİLİS
Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Türkiye, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
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