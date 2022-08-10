Kaza, öğleden sonra Yaşar Aktürk Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Ahmet K. yönetimindeki 79 DE 571 plakalı motosiklet, Akpınar Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet M.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KİLİS'TE KAZA: 2 YARALI - Son Dakika

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