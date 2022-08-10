KİLİS'TE KAZA: 2 YARALI - Son Dakika
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KİLİS'TE KAZA: 2 YARALI

10.08.2022 09:32

KİLİS'te, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

KİLİS'te, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada; motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yaşar Aktürk Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Ahmet K. yönetimindeki 79 DE 571 plakalı motosiklet, Akpınar Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet M.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİLİS'TE KAZA: 2 YARALI - Son Dakika

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