Kilis'te motosikletlerde sosyal mesafe kuralı - Son Dakika

Kilis'te motosikletlerde sosyal mesafe kuralı

-Motosiklete bir kişinin binmesine izin veriliyor

KİLİS - Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde motosiklete bir kişinin binmesine izin veriliyor.

Kilis'te trafikteki tüm araçların yüzde 50'sinin bulunduğu Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosikletler üzerinde uygulama yapılıyor. Motosikletlere bir kişiden fazla binilmesine izin verilmez iken birden fazla binen kişilere sosyal mesafe kurallarına uymadığı için idare yaptırım uygulanıyor. Motosiklet sürücülerinin bir kısmı uygulamadan memnun olduklarını, bir kısmı ise mecburen motosiklete bindiklerini uygulamaya katılmadıklarını ifade ettiler.