Son Dakika Haberleri: Kilis'te"mücbir sebep" hali sona erdi
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Kilis'te"mücbir sebep" hali sona erdi

3 saat önce

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, "mücbir sebep" halinin 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erdiğini açıkladı.

Kilis'te
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, "mücbir sebep" halinin 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erdiğini açıkladı.

KİTSO Hacı Mustafa Celkanlı, 1 Mart 2016 tarihinde başlayan "mücbir sebep" halinin yeniden uzatılması talebinde bulunduklarını ancak kabul edilmediğini belirti.

Celkanlı, Mücbir sebep halinin başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasındaki ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinin 1 Kasım 2019 tarihine kadar, sigorta ve Bağ-Kur primlerinin sürelerinin ise 3 Ekim 2019 tarihine kadar uzatıldığını ifade ederek, "Bu borçların herhangi bir tecil faizi ve gecikme zammı alınmadan uzun vadeye yayılarak taksitlendirilmesi hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2019 tarihinde sona ermesinden dolayı 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren ödenmesi gereken her türlü vergi, sigorta ve Bağ-Kur primlerinin zamanında ödenmesi gerektiği hususunun, üyelerimizin bir gecikme zammına maruz kalmaması için hatırlatılması gereği duyulmuştur. Bu hususta üyelerimizin muhasebecileri ile irtibata geçmeleri önem arz etmektedir" dedi

Celkanlı, "mücbir sebep" hali döneminde biriken borçların taksitlendirilmesi ile ilgili üyelerin düzenli olarak bilgilendirileceğini sözlerine ekledi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:02 Kaynak: İHA
Kilis, Ekonomi
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