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Kilis'te Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

46 dakika önce

Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kilis'te Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine konulan Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de Hacı Cümbüş Camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Kilis, Muhammed Mursi, Güncel
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