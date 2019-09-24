Son Dakika Haberleri: Kilis'te nargile tütünü operasyonu
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Kilis'te nargile tütünü operasyonu

1 saat önce

Kilis'te kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi.

Kilis'te nargile tütünü operasyonu, System.String[]

Kilis'te kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis ili merkez ilçesi Güvenli köy yolu üzerinde A.Y. isimli şahsa ait kamyonette arama yapıldı.

Yapılan aramada A.Y. isimli şahsın kullandığı kamyonette gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.

Jandarma, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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