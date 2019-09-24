Kilis'te nargile tütünü operasyonu
1 saat önce
Kilis'te kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:58 Kaynak: AA
Kilis'te kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis ili merkez ilçesi Güvenli köy yolu üzerinde A.Y. isimli şahsa ait kamyonette arama yapıldı.
Yapılan aramada A.Y. isimli şahsın kullandığı kamyonette gümrük kaçağı nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.
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